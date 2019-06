Migranti: Lupo e Cracolici (Pd), 'Salvini non faccia lo struzzo'

Palermom 28 giu. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini non può continuare a nascondere la testa sotto la sabbia come uno struzzo, facendo finta di ignorare che a Lampedusa continuano ad arrivare migliaia di migranti con piccole imbarcazioni, per accanirsi solo contro le ONG. Salvini sa che nell’ultimo mese sono arrivatE a Lampedusa circa venticinque imbarcazioni “fantasma” con circa cinquecento persone? Il 21 giugno sono arrivate quattro imbarcazioni con 120 persone a bordo e persino stamane una piccola barca con 16 migranti, tra i quali un minore”. Lo hanno detto i parlamentari regionali del Partito Demcratico Giuseppe Lupo ed Antonello Cracolici che stamane hanno raggiunto l’isola di Lampedusa per monitorare la situazione della Sea Watch3, ferma a largo dell’isola e testimoniare solidarietà nei confronti dei migranti che ormai quotidianamente approdano sulle spiagge dell’ isola.

"I dati sugli “sbarchi fantasma” che abbiamo ricostruito – aggiungono - dimostrano che la politica migratoria del Ministro dell’Interno è un totale fallimento e che la sua avversione ai salvataggi in mare delle Ong è pura demagogia finalizzata a distrarre l’attenzione dell’opinione pubblica per nascondere la realtà”.