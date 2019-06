Roma: Meloni, 'solidarietà a poliziotto accoltellato, tolleranza zero'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - “La mia solidarietà al poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca (Roma) durante un controllo e ora in gravi condizioni. Per l’aggressore, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, chiediamo il massimo della pena: tolleranza zero per questo criminale”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.