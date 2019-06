Roma: Di Maio, 'vicini a poliziotto accoltellato'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento si trova a lottare tra la vita e la morte. A lui, alla famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno rischiano la vita per noi va tutta la mia vicinanza". Così, in un tweet, il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio.