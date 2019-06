Ue: Musumeci, 'Roma chieda deroghe su spesa fondi anche per il sud'

Vietnam, "Plastic Planet": opere d'arte dai rifiuti di plastica

Rifiuti di plastica trasformati in opere d'arte. Ad Hanoi, in Vietnam, una mostra mette al centro questa metamorfosi per richiamare l'attenzione sull'ambiente in uno dei paesi più inquinanti dell'Asia. Ecco perché il problema è molto sentito, anche dagli artisti locali protaginisti della mostra "Pianeta di plastica". Tra le opere ...