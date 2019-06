Milano: due disabili cadono in bici nel Naviglio, uno è grave, si cerca l'altro

Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Due ragazzi disabili sui 20 anni sono caduti nel Naviglio Grande, tra Robecco sul Naviglio e Cassinetta (Milano), questa mattina intorno alle 11. I due erano in gita in bicicletta assieme ad alcuni accompagnatori del centro diurno che non sono riusciti ad evitare l'incidente. Uno dei due è riuscito a liberarsi dalle cinture di sicurezza e a risalire a galla: recuperato dai sommozzatori, è stato rianimato e trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova al momento in pericolo di vita. Il secondo risulta ancora disperso, e proseguono le ricerche da parte dei soccorsi.