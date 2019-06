Milano: Atm, è già contactless 20% biglietti metro

Arriva in Italia 'Disney On Ice: Frozen, Il regno di ghiaccio'

Roma, 28 giu. (askanews) - Dopo il successo in tutto il mondo per la prima volta arriva in Italia "Disney On Ice: Frozen, Il regno di ghiaccio", lo show sul ghiaccio tratto da uno dei film di animazione Disney più amati e premiati di tutti i tempi. Lo spettacolo, (presentato da Applauso in collaborazione con The Base), sarà a Roma al Palazzo dello Sport dal 16 al 19 gennaio 2020 e al Mediolanum ...