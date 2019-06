Musica: Giulia Penna aprirà il concerto di Radio Italia a Palermo

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Sarà la cantante e creator Giulia Penna, artista di Web Stars Channel, ad aprire il grande concerto di Radio Italia domani, sabato 29 giugno, al Foro italico di Palermo. Salita alla ribalta negli ultimi anni per successi come 'Dietro di me' e 'Sempre bene', hit da oltre quattro milioni di visualizzazioni complessive su YouTube, per dare il via all’ottava edizione di Radio Italia Live, Giulia porterà sul palco il suo nuovo singolo 'Shake', canzone dedicata all’estate che ha sfondato il milione di contatti in meno di una settimana. L'appuntamento è per le 19.30. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it. In chiaro, andrà in onda su Real Time, canale 31.