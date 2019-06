Ex Ilva: Barbagallo, 'Governo ha offerto la scusa a ArcelorMittal di andarsene**

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - ArcelorMittal "produce 90 milioni di tonnellate di acciaio, all'ex Ilva solo 5 milioni. Quindi si può capire quanto può pesare all'azienda di andarsene via dall'Italia tranquillamente in un momento in cui c'è una contrazione delle vendite. Ed il Governo le ha dato tutte scuse plausibili per fare in modo che ci creino problemi". Ad affermarlo è stato il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, parlando con i giornalisti prima di un incontro con la Confcommercio.