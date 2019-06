Energia: Arera, dal primo luglio al via 'Portale Consumi' luce e gas

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Al via dal primo luglio il nuovo ‘Portale Consumi’ di Arera il sito, previsto dalla Legge di bilancio 2018, che accresce la consapevolezza dei consumatori rendendo disponibili i propri dati di consumo storici, elettrici e gas, in modo chiaro e fruibile. In questa prima fase il cliente potrà da subito visualizzare, anche mediante tabelle o grafici più intuitivi, i dati passati di consumo, le letture e le autoletture degli ultimi 12 mesi. La granularità dei dati disponibili dipenderà dalla tipologia di contatore installato e dalla frequenza di messa a disposizione delle letture al Sistema informativo integrato (Sii), il database per le informazioni dei clienti del mercato libero e tutelato. È prevista inoltre la possibilità di scaricare e acquisire i dati in un formato accessibile.

Per accedere nel Portale Consumi www.consumienergia.it serviranno le credenziali sicure del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo di accesso.