Caldo: Coldiretti Padova, danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta

Padova, 27 giu. (AdnKronos) - Sale la preoccupazione fra gli agricoltori per di fronte all’ondata di caldo africano che sta interessando la campagna padovana. Oggi, in occasione dell’assemblea annuale di Coldiretti Padova, i dirigenti arrivati da tutta la provincia hanno confermato come in questi giorni l’allarme stia crescendo con il progressivo salire delle temperature. E hanno anche sottolineato come l’agricoltura sia il settore costantemente in prima linea di fronte ai mutamenti climatici, con una alternanza di piogge intense e temperature ben al di sotto della media a periodi segnati da ondate di calore e siccità, con il rischio crescente di fenomeni estremi come la grandine o il vento forte.

“In questi giorni stiamo già contando i danni nelle nostre campagne – spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - dove bruciano frutta e verdura pronte per la raccolta. Al momento non c’è allarme siccità, grazie alla buona disponibilità d’acqua per l’irrigazione, grazie alle precipitazioni intense di maggio, ma le alte temperature stanno già provocando perdite, da una prima stima dal 10% al 30% ,del raccolto in alcune aziende della provincia dove si registrano i picchi di calore più elevati.

Nella Bassa Padovana, dove ci avviciniamo ai 40 grandi, le angurie mostrano evidenti segni di scottature con sfregi bianchi sulla buccia ai peperoni ustionati con macchie marroni che li rendono invendibili. Siamo costretti a ricorrere all’irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza per le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al pomodoro. Con le temperature superiori ai 35 gradi anche le piante sono a rischio stress idrico e colpi di calore che compromettono la crescita dei frutti negli alberi, bruciano gli ortaggi e danneggiano i cereali.