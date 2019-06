Caldo: Cia Padova, mette a rischio frutta, mais e orticole (2)

(AdnKronos) - E le orticole? “C’è un forte calo nella produzione di zucchine e pomodori – racconta l’imprenditore agricolo Davide Russo, che coltiva biologico ai piedi dei Colli Euganei -. Quest’anno, tra la pioggia di maggio e il caldo incredibile di questi giorni, la mia produzione è scesa del 40% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tanto per fare degli esempi, avrei dovuto piantare la cipolla a metà aprile, e sono stato costretto a piantarla a giugno, e per i fagiolini siamo in attesa di vedere come evolve la situazione, perché con il forte caldo rischiano di non crescere”.

C’è timore per i prossimi giorni, anche da parte di Marco Zambon, Presidente dell’associazione Dal Campo alla Tavola di Cia: “L’unico strumento che abbiamo a disposizione per affrontare questo momento è l’irrigazione, che ha comunque un costo, e che non è infinita. Potremo tener duro al massimo una settimana, ma poi la situazione diventerebbe drammatica”.

Poco si può fare contro le trasformazioni del clima, ma non si possono ignorare le necessità degli agricoltori: “Gli eventi climatici mettono a dura prova la redditività agricola – dichiara il Direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini -. E’ indispensabile garantire un reddito equo agli imprenditori agricoli, anche attraverso le assicurazioni da eventi calamitosi, e i contributi della Politica Agricola Comunitaria”.