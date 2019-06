Milano: assessore Lombardia Terzi, 'leggeremo con attenzione delibera rincari Atm'

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - "Non abbiamo approfondito ancora nel dettaglio l'atto approvato ieri dal Comune di Milano. E' fondamentale capire esattamente qual è il contenuto di questa delibera sul biglietto integrato". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, a margine dell'inaugurazione di una 'Smart energy area' nella stazione ferroviaria di Milano Bovisa. "Il nostro obiettivo - ha precisato - è quello di evitare qualunque tipo di disagio per i nostri cittadini. Faremo tutto il possibile per fare in modo che non ce ne siano e, nel caso si verifichino, che siano assolutamente contenuti".