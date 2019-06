Real Estate: nel 2018 fatturato mercato immobiliare alberghiero sale a 3 mld (2)

(AdnKronos) - "Il mercato italiano della ricettività – spiega Clara Garibello, direttore di Ricerca di Scenari Immobiliari – è una fucina di proposte legate a specificità del territorio, paesaggio, arte, storicità del luogo, gastronomia, design. Il settore alberghiero sta recependo il modello di ricettività alternativa privata che tanto si è sviluppato negli ultimi anni, in uno scenario che vede i brand internazionali contribuire in modo importante, attraverso nuove aperture all’insegna dell’innovazione e dell’identificazione delle specificità dei luoghi idonei per il lancio di nuove proposte. L’inserimento di offerte ricettive di alta qualità, come appartamenti di lusso, oppure all’interno di castelli o dimore storiche, oltre a dare un connotato di riservatezza enfatizza l’esclusività del soggiorno, collegando gli spazi alberghieri ad altri elementi che valorizzano l’esperienza, come il vigneto inserito nella tenuta, l’orto coltivato ad hoc per il ristorante stellato, oppure accessibilità a natura e sport da scoprire e praticare nei d’intorni".