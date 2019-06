Sicilia: persi 380mln di fondi Ue, M5S 'sentenza certifica disastro programmazione'

Buonissimi 2019, circa 100mila euro raccolti per la ricerca

(Agenzia Vista) Napoli, 26 giugno 2019 Buonissimi 2019, circa 100mila euro raccolti per la ricerca. Il servizio Circa 100mila euro raccolti per la ricerca a favore del tumore pediatrico, oltre 2mila partecipanti, più di 800 porzioni per ognuna delle 140 realtà sostenitrici: tutto questo in Buonissimi, l'iniziativa realizzata con il supporto di partner quali Università telematica Pegaso, ...