Ue: Armao ambasciatore del Covenant of Mayors per le isole europee

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao è stato designato 'ambasciatore europeo del Covenant of Majors' per le isole europee. Lo ha stabilito, a Bruxelles, la riunione del gruppo degli ambasciatori del Comitato europeo delle regioni dell’Ue (CoR) chiamati a promuovere il 'Patto dei sindaci' nell’Unione. Il vicepresidente della Regione siciliana avrà il compito di promuovere l’attuazione del pacchetto per il clima e l’energia 2030, nonché la strategia Ue per l’adattamento al cambiamento climatico nelle isole europee.

Sono 43 i membri del Comitato (di cui sei italiani) che avranno il compito di promuovere in Europa il 'Patto dei sindaci' che riunisce i governi territoriali impegnati a realizzare gli obiettivi comunitari in materia di energia sostenibile e clima, sviluppare un piano d'azione, ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. Armao è stato chiamato a questo nuovo impegno in quanto presidente dell’Intergruppo sull'insularità del Comitato europeo. Al Comitato Ue sarà anche il relatore del parere sulla politica ambientale delle comunità insulari.