Alitalia: fonti M5S, no a ingresso Atlantia, fermi su revoca concessioni

Roma, 26 giu. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Il M5S "sta aspettando a giorni la pronuncia della commissione del Mit, organismo indipendente, su Autostrade. E resta fermo, come Movimento, sulla volontà di procedere alla revoca delle concessioni". Nel vertice di ieri a Palazzo Chigi "non si è parlato in alcun modo di far entrare Atlantia in Alitalia", anzi il Movimento "lo esclude, visto che vogliamo revocare le concessioni". Lo dicono all'Adnkronos alte fonti del M5S, rispetto al vertice di ieri sera a Palazzo Chigi col premier Giuseppe Conte. Secondo le stesse fonti, per di più, "tutte le parti al tavolo convenivano sul fatto che un'eventuale revoca delle concessioni ad Autostrade avrebbe portato a escludere l'ingresso di Atlantia in Alitalia".