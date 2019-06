Comital: min. Lavoro, cinese Dinghsheng presenta offerta cauzionata

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "I 120 lavoratori della Comital Lamalu e una storica attività sul territorio salvaguardate attraverso un grande risultato. La scelta del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di introdurre la cassa integrazione per reindustrializzazione per le aziende in procedura fallimentare si è rilevata decisiva per mantenere i livelli occupazionali. La società Dinghsheng ha presentato un'offerta alla curatela fallimentare per rilevare lo stabilimento". Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato.

"È un risultato importante che mostra il grande impegno che il Ministero dello Sviluppo Economico sta realizzando sulla reindustrializzazione delle aziende in crisi", sottolinea il vice capo di gabinetto, Giorgio Sorial, che ha seguito la vicenda.

"Soprattutto voglio sottolineare che l'introduzione della cassa integrazione per le aziende in procedura fallimentare voluta dal Governo ci sta consentendo di riavviare attività produttive e di salvaguardare le maestranze di Comital Lamalu", conclude Sorial.