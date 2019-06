Veneto: assessore Marcato, 'totale appoggio a sindaci e imprese per la Zes' (2)

(AdnKronos) - “Regione del Veneto ed io in persona – sottolinea Marcato – faremo tutto quanto è in nostro potere per sostenere in tutte le sedi le giuste richieste del territorio veneto che, anche oggi, vedono unite, con il sostegno della Regione, le amministrazioni locali della Provincia di Venezia e Rovigo, tutte le categorie economiche, i parlamentari, i consiglieri regionali e i rappresentanti del mondo sindacale per presentare al Prefetto un appello al Presidente Mattarella affinché possa farsi interprete delle nostre istanze”.

“È infatti fondamentale - conclude l’assessore regionale - che il Governo porti avanti la modifica normativa chiesta dal Veneto che, sottolineo ancora una volta, non va soltanto a beneficio della nostra Regione, ma di tutte le altre Regioni italiane nelle quali sono presenti situazioni che necessitano di interventi forti per la riconversione ed il rilancio dell’economia locale attraverso l’attrazione di nuovi investimenti”.