Caldo: Ascom Padova, spesa a domicilio per gli anziani

Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Per l’Arpav non ci sono dubbi: domani, giovedì 27 giugno, sarà probabilmente il giorno dell’apice del caldo sul Veneto dove si potranno arrivare a toccare fino a 38 gradi in molte zone della pianura veneta e localmente a sfiorare anche i 40. Un quadro preoccupante soprattutto per le persone più anziane che vanno aiutate a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere.

E la spesa? “Per questo – segnalano negli uffici dell’Ascom Confcommercio di Padova – anche quest’anno abbiamo aderito all’invito del Comune per attivare un servizio di consegna della spesa a domicilio che può essere contattato al numero 049 8209711”.

Uno dei negozi che da sempre aderiscono all’iniziativa è Eland di via dei Tadi. “Per noi la consegna a domicilio gratuita – spiega Antonio Mason, titolare del negozio e presidente della Fratalea Casolinorum Patavinorum – è quasi un obbligo nei confronti della nostra clientela più anziana ma anche per quanti ci scelgono, fin dal 1992, per la qualità delle nostre proposte”. “E ovviamente – conclude Mason – portiamo a domicilio anche le casse d’acqua minerale o le bibite con vuoto a rendere. Per un servizio ai nostri clienti e per un aiuto all’ambiente”.