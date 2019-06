Libia: Miceli (Pd), 'basta chiudere occhi, firmo mozione con Orfini'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "Sulle torture in Libia non possiamo continuare a chiudere gli occhi. Per questo ho deciso di firmare la risoluzione sostenuta dal collega Orfini. Il Pd valuti di cambiare la sua posizione". Lo afferma Carmelo Miceli, deputato Dem, componente della commissione Giustizia della Camera. "Chiedere al nostro governo di continuare a supportare e finanziare il sistema d’intercettazione e di controllo della Guardia costiera libica -aggiunge- significa essere corresponsabili delle violenze, delle torture e delle sistematiche violazioni dei diritti che i migranti subiscono durante la loro permanenza nei centri di detenzione, in cui vengono rimandati una volta intercettati e ricondotti in Libia, specie dopo che diversi report di organizzazioni non governative e molte inchieste giornalistiche hanno dimostrato come siano spesso le stesse milizie, ed in particolare quelle delle città costiere, a gestire sia i traffici di esseri umani che le attività della Guardia costiera".

"Ed è per questo -conclude Miceli- che condivido la posizione di chi chiede che l’Italia continui il suo impegno missione internazionale in Libia sospendendo, con assoluta urgenza, la missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera”.