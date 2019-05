Lugnano, Filiberti confermato con ancora più voti

Gianluca Filiberti avanza nel numero dei consensi rispetto al primo mandato e si conferma sindaco di Lugnano in Teverina.

“Sono felice - dice il primo cittadino - da 660 voti siamo passati a 750. Credo che i lugnanesi abbiano apprezzato il lavoro, non facile, fatto in questi anni. Voglio ringraziare la mia squadra, senza la quale questo non sarebbe stato possibile. Ora ci rimettiamo subito al lavoro. Ci sono tanti progetti da portare avanti, gli scavi di Poggio Gramiognano, le aree interne, il secondo stralcio per le scuole”.