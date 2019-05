Ciardo "trasversale" mette d'accordo tutti ad Alviano

Giovanni Ciardo continuerà a fare anche nel prossimo quinquennio il sindaco di Alviano.

La sua lista trasversale, unica ad essersi presentata per questa tornata 2019, aveva inglobato la ex opposizione ed ha raggiunto il quorum, con 752 voti ottenuti ed una partecipazione al voto del 79,92% (967 si sono presentati alle urne su 1.210 aventi diritto).

“E' stato un ottimo successo - dice Ciardo - e questo ci dà ancora più responsabilità rispetto al passato. Sarò, come ho detto in campagna elettorale, un sindaco al servizio di tutti e non di una parte. Ora ci attende la continuazione dei progetti portati avanti in questi anni: illuminazione, videosorveglianza, e tante nuove attenzioni per il castello e il centro storico”.