Giovane infermiera umbra in Afghanistan

L’infermiera narnese Irene Testarella è partita per l’Afghanistan dove rimarrà per sei mesi. La 33enne lavorerà nell'ospedale per vittime di guerra di Lashkar Gah e così potrà coronare un sogno che aveva da tempo. Tanti i messaggi di incoraggiamento che i suoi amici hanno scritto sulla sua bacheca di Facebook, compreso quello del sindaco Francesco De Rebotti che ha voluto incontrarla a Narni prima della partenza. Nell'ospedale di Emergency in Afghanistan, dedicato a Tiziano Terzani, a partire dal 2004, sono stati trattati 149.642 pazienti in ambulatorio mentre sono stati effettuati 55.244 interventi chirurgici. “Grazie - ha detto Irene alla mamma - per avermi donato la tua forza, il tuo coraggio e la tua immensa voglia di giustizia".