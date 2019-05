Raid vandalico contro le auto in sosta

Pneumatici bucati o sgonfiati in pieno centro a Narni. E' accaduto venerdì 24 maggio a una decina di automobili in sosta nella zona del centro storico che va da piazza XIII giugno a via Mazzini, fino a piazza Galeotto Marzio. Ma il bilancio definito dei danni potrebbe ulteriormente salire. Del caso si stanno occupando i carabinieri.