Corsa all'Anello: Fraporta torna a vincere: è rossoblu la 51esima edizione

È rossoblu la 51esima edizione della Corsa all'Anello di Narni. Il terziere di Fraporta conquista l'Anello d'Argento 2019, dominando nel nuovo Campo de li Giochi gli altri due terzieri di Mezule e Santa Maria. (GUARDA LA FOTOGALLERY)

Gara a rischio per il maltempo. Ma la pioggia, che comunque ha impedito al corteo storico di sfilare fino al Campo, non ha fermato invece la competizione equestre. Già alla seconda delle tre tornate il terziere rossoblu era in forte vantaggio sugli avversari.

Un parimerito alla prima tornata, tra a Fraporta e Mezule, con in campo i cavalieri Mattia Zannori e Tommaso Finestra. Per entrambi 75 punti in totale, con Santa Maria, che ha schierato per primo Marco Diafaldi, ferma a 60.

Seconda tornata con una corsa da zero punti per Mezule, a causa delle penalità, che ha portato in forte vantaggio Fraporta. Hanno corso per Mezule Mirko Concetti, per Fraporta Gioele Bartolucci e per Santa Maria il veterano Diego Cipiccia. Problemi con le penalità anche per il terziere arancioviola, che chiude l'intera tornata con soli 45 punti.

Decisiva quindi la terza e ultima tornata. Schierati Wilmi Santirosi per Mezule, Luca Paterni per Fraporta e Tommaso Suadoni per Santa Maria. L'unico en plain dell'intera Corsa all'Anello, centrato da Santirosi, non basta al terziere bianconero per strappare la vittoria a Fraporta, che così, centrando altri 75 punti, vola a un totale di 225 e conquista l'edizione 2019 della Corsa di Narni. Secondo Mezule con 195 punti e terza Santa Maria con punti 180.

A Wilmi Santirosi l'ambito trofeo di Miglior Cavaliere in campo.