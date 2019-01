Auto si ribalta, ferita una donna di 46 anni

Ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata in strada San Faustino, nel Narnese.

Una donna di 46 anni è stata trasportata in ambulanza in ospedale per le ferite riportate in un incidente avvenuto la mattina di giovedì 24 gennaio 2019.

Sul posto, oltre al 118, anche i Vigili del fuoco di Terni e i Carabinieri.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.