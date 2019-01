Minaccia e rapina una sedicenne

CALCIO SERIE B

Il Perugia sfida il Brescia davanti al ct Mancini. Sadiq parte titolare

Riparte il campionato del Perugia atteso sabato allo stadio Curi (ore 18, arbitro Giua di Olbia) dalla sfida con il Brescia lanciatissimo nella corsa alla serie A. "Abbiamo fatto un buonissimo girone di andata - analizza mister Nesta alla vigilia - ma per me non è sufficiente. D'ora in avanti sarà tutto decisivo. Dobbiamo crescere in concentrazione, tutto quello che succederà è vitale per il ...