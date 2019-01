Donna trovata morta in strada

Una donna è stata trovata senza vita in pieno centro storico, a Narni, nel pomeriggio di venerdì 18 gennaio. Si tratterebbe di una narnese di 48 anni che viveva da sola nella zona dei giardini di San Bernardo. Dalle prime ricostruzioni pare sia caduta o si sia gettata dal terrazzo della sua abitazione poco prima dell'uscita dei bambini dall'asilo intorno alle 16. Chi l'ha ritrovata ha subito avvertito il personale della scuola per evitare la vista della scena ai bambini. Sul posto i carabinieri e il 118. Si indaga già sulle cause e, verosimilmente, potrebbe trattarsi di suicidio. Pare che la donna avesse avuto dei gravi lutti in famiglia e che il suo non fosse il primo tentativo di togliersi la vita.