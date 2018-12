Banda di ladri messa in fuga dai carabinieri

Recuperati dai carabinieri della compagnia di Amelia due veicoli rubati e della refurtiva contenuta all’interno dei due mezzi.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati nel periodo natalizio, i militari hanno intercettato, nella tarda serata di sabato, una Golf Volkswagen di colore blu, risultata essere oggetto di furto a Roma, con a bordo quattro persone. L’auto si aggirava presso le frazioni narnesi di San Vito, Gualdo e Guadamello.

Una pattuglia a bordo di un’auto si è insospettita e ha intimato l’alt. La Golf non si è fermata ed è anzi fuggita a tutta velocità.

Dopo un inseguimento svolto in collaborazione con l’Arma della provincia di Rieti, l’autovettura è stata abbandonata dai quattro a bordo a Magliano Sabina, dove gli occupanti si sono dati a una fuga precipitosa a piedi facendo perdere le loro tracce.

All’interno dell’autovettura i carabinieri hanno rinvenuto varia refurtiva: diversi orologi e monili in oro, risultati essere oggetto di un furto verificatosi poco prima presso un’abitazione della frazione San Vito di Narni. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre l’autovettura è stata posta sotto sequestro al fine di svolgere ulteriori indagini. Sempre nella notte di sabato, il Radiomobile di Amelia ha rinvenuto a Narni Scalo, lungo la strada Tiberina, un furgone Fiat Iveco 35, risultato rubato il 19 dicembre a Deruta, all’interno del quale vi erano vari strumenti atti allo scasso.

Sui due veicoli ritrovati dai militari sono in corso ulteriori accertamenti tecnici al fine di acquisire elementi utili al prosieguo delle indagini, nonché eventuali indizi che possano permettere di ricondurre il furgone ai furti verificatisi in zona nell’ultimo periodo.