Tir fuori strada, ferito l'autista

A causa di un incidente, verificatosi nel pomeriggio di sabato 6 ottobre, la strada statale 675 “Umbro Laziale” è provvisoriamente chiusa in direzione Terni-San Carlo. L'incidente ha coinvolto un mezzo pesante che, al chilometro 23,450, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada nei pressi di una galleria. Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria a Narni-Ss3, al chilometro 25,200. Il personale dell'Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul posto anche i vigili del fuoco di Terni che hanno soccorso l'autista del tir rimasto ferito. Le sue condizioni risultano gravi.