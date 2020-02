Terni, cade dalla moto e resta ferito a una gamba in aperta campagna. In ospedale un uomo di 48 anni

Ha riportato la frattura di una gamba il motociclista di 48 anni rimasto ferito martedì 11 febbraio a Collestatte, una frazione di Terni. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria insieme ai vigili del fuoco e al 118. M.M., queste le iniziali dell'uomo, è caduto dalla sua moto da enduro in aperta campagna. Gli operatori del Sasu l'hanno stabilizzato sulla speciale barella spinale che hanno in dotazione. Il paziente è stato poi trasportato fino a valle e consegnato all’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.