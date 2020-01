Furto sventato all’area di servizio Tiber a Narni Scalo. I malviventi hanno agito all’alba di venerdì, intorno alle 4, provando a mettere a segno il colpo, ma sono stati messi in fuga da una dipendente del bar che si trova accanto al distributore che, appena arrivata al lavoro, ha notato i ladri, quattro secondo la sue testimonianza, facendoli fuggire tra le urla. I malviventi sono quindi scappati a mani vuote, fuggendo a bordo di un’automobile, ma nel tentativo di rubare i soldi hanno danneggiato in maniera seria la colonna del self service, dove si introduce il denaro per fare rifornimento di carburante. Sul tentativo di furto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Amelia, guidati dal capitano Raffaele Maurizi. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere presenti presso la stazione di servizio, che serviranno forse a risalire alle identità dei ladri.