Giardini intitolati a Geppino Micheletti

Rinoscimento pubblico, dopo un anno e mezzo di attesa, a un personaggio che tanto ha dato a Narni. "In consiglio comunale abbiamo discusso la nostra proposta, già affrontata nel febbraio dell'anno scorso, in cui si chiedeva di ricordare la figura del dottor Geppino Micheletti", ricorda Fabio Svizzeretto, capogruppo del Partito democratico narnese. E con voto unanime il consiglio ha dato mandato al sindaco e alla giunta "di dedicare i giardini del pesce, quelli che si trovano proprio sotto l'ospedale di via Cappucini Nuovi, a Micheletti. Dopo tanti anni, grazie anche alla collaborazione dell'ingegner Giuseppe Fortunati, siamo riusciti - afferma Svizzeretto - a raggiungere questo importante obiettivo". La figura di Geppino Micheletti è legata alla strage della spiaggia di Vergarolla a Pola (fino al 1947 Italia, oggi Croazia) nel 1946: lì Micheletti perse due figli, il fratello e la cognata, ma operò da chirurgo i tanti corpi dilaniati dalle bombe per 48 ore. Si trasferì a Narni l'anno successivo e lavorò all'ospedale cittadino per ben 14 anni entrando nel cuore e nella memoria di tutti.