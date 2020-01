Amelia, sindaco aggredito in Comune. Proposto un riconoscimento agli agenti che hanno soccorso Laura Pernazza

Ad Amelia il comandante della polizia municipale, Francesco Castellani, ha proposto alla giunta comunale il conferimento di un encomio agli operatori della polizia locale che sono accorsi in aiuto del sindaco Laura Pernazza, aggredita il 16 dicembre scorso da un uomo di 35 anni, originario della provincia di Como, ma residente in città e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, poi individuato e bloccato dai carabinieri con la collaborazione degli stessi vigili urbani. Gli agenti della polizia locale hanno anche fornito un importante supporto ai carabinieri della locale stazione, poi intervenuti, dando indicazioni utili per l’individuazione dell’aggressore del sindaco. Purtroppo la polizia locale amerina, con un organico di 5 unità sulle 16 previste dalla vigente normativa regionale in materia, opera quotidianamente in condizioni di disagio per via della carenza di personale, ma riesce comunque a garantire un servizio efficace e adeguato.