Narni, riesce a sventare il suicidio di una ragazza

Aveva scavalcato il guard rail e probabilmente si sarebbe gettata nel fiume sottostante, se non fosse intervenuta una donna che si trovava a passare di lì con la sua macchina. Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio intorno alle 14,30 in località Sant’Anna, in strada delle Campore. Una donna che stava tornando dal lavoro ha visto una ragazza che stava scavalcando il guard rail che si trova sul ponte sopra al fiume. La donna ha immediatamente fermato la macchina e si è avvicinata alla ragazza, cominciando a parlarle e confortandola, fino ad arrivare ad abbracciarla per farle sentire tutta la sua vicinanza. Nel frattempo altre persone che stavano passando per la strada hanno avvisato i carabinieri di Narni Scalo che si sono precipitati sul posto e con grande tatto hanno parlato con la ragazza, tranquillizzandola per poi riaccompagnarla a casa. A dare testimonianza dei fatti è stata la donna che ha salvato la vita alla ragazza, raccontando l’accaduto con la voce rotta dall’emozione.