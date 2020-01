Non ci sarebbero pericoli per la salute della popolazione a seguito dell’incendio che sabato pomeriggio ha interessato la Go Source di Narni Scalo. Le fiamme hanno interessato il componente che collega l'elettrofiltro alla ciminiera. Subito, è stato isolato l'impianto ed è partito l'antincendio automatico insieme agli operai presenti che hanno utilizzato la lancia. I vigili del fuoco, allertati da molti cittadini che hanno visto una colonna di fumo nero uscire dalla ciminiera, sono arrivati ad incendio spento ed hanno continuato con le loro lance fino a portare la temperatura alla normalità. “Il sistema di spegnimento – ha spiegato il sindaco Francesco De Rebotti - ha funzionato al meglio. Ha aiutato la condizione meteo, in particolare la tramontana, a disperdere rapidamente il fumo generato dall'incendio (quello scuro) anche ad opinione dei tecnici Arpa che sono arrivati successivamente ritenendo non necessaria l'adozione di provvedimenti specifici. Ovviamente l'accaduto sarà oggetto di approfondimenti per conoscere la causa del problema che chi era presente mi ha ricordato che è avvenuto in modalità simili circa vent'anni fa. La sua breve durata e le condizioni meteo ci hanno aiutato, senza dubbio. Non mancherò – ha concluso il primo cittadino - di richiedere la massima attenzione da parte dell'azienda all'eliminazione di qualsiasi ipotetica causa di incidenti di questo tipo così come l'assoluto rispetto delle prescrizioni a cui è stata sottoposta nell'Aia”. La produzione, da ciò che sappiamo, era ferma – ha aggiunto l’assessore all’ambiente Alfonso Morelli - ed era in corso la sola manutenzione ordinaria. Crediamo che l’accaduto abbia avuto un impatto limitato ma, è chiaro, fatti del genere non devono accadere. Arpa ha svolto il sopralluogo dopo lo spegnimento e nei prossimi giorni potremo analizzare più compiutamente la situazione, dal punto di vista delle cause, degli effetti eventuali sugli impianti e sull’ambiente”. “Quello accaduto alla GoSource – hanno tuonato i consiglieri di Tutti per Narni - non è altro che l’ennesimo incidente di carattere ambientale. Siamo stati sempre vigili nei confronti di questa azienda, consapevoli della potenziale pericolosità di quel sito se non attentamente monitorato dal punto di vista ambientale. Sono troppe le domande rimaste inevase da parte dell’azienda sin dalla sua ripartenza: quali e che tipo d’investimenti sono stati fatti per l’abbattimento dei fumi di lavorazione? Che cosa ha determinato l’ultimo incidente? Con quale periodicità è fatta la manutenzione dei filtri?”.