Vandali e scritte sui muri nel centro storico di Narni. Caccia agli autori del raid a colpi di spray

Sono ancora senza volto e senza nome i vandali che, nei giorni scorsi, hanno imbrattato i muri del centro storico di Narni a colpo di graffiti. Stavolta ad essere colpita è stata la zona del Belvedere, in particolare sotto vicolo Stretto, vicino a due ristoranti della zona. Simboli e scritte incomprensibili e difficili da codificare. Oggi esistono tecniche per ripulire e rimuovere le scritte con le bombolette spray, ma rappresentano comunque un costo che deve pagare l'intera collettività. E gli episodi continuano ad essere sempre più frequenti e piuttosto gravi visto il valore inestimabile degli immobili del centro storico narnese. La zona, tra l’altro, non è neppure coperta dalle telecamere di sorveglianza installate per lo più nelle vie principali del borgo medievale.