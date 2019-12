Si sono introdotti nel cuore della notte nell’edificio scolastico ed hanno scassinato la macchinetta distributrice di cibi e bevande che si trova all’interno.

Il furto ha interessato la scuola media Umberto I, che si trova a Narni in via Mazzini, strada frequentata che si trova in pieno centro storico. Ignoti hanno portato via bevande e merendine e i soldi che si trovavano all’interno della macchinetta.

Pochi, in realtà, ma il gesto ha destato inquietudine tra i genitori degli alunni che frequentano l’istituto ed i responsabili della scuola che sono stati sentiti dai carabinieri della caserma di Narni che stanno indagando sul furto. Si pensa che a compiere il gesto non siano bande provenienti da fuori, ma persone del posto, insomma una bravata che ha dei precedenti, tanto che, le forze dell’ordine, che hanno dei sospetti, stanno monitorando gli spostamenti di alcuni ragazzi segnalati anche alle autorità comunali per i loro comportamenti.

Non è la prima volta che in città accadono fatti del genere, nel giro di poco tempo.

Qualche mese fa sono state sfondate nelle ore notturne le macchinette che distribuiscono cibi e bevande sia alla scuola dell’infanzia che agli istituti superiori di Narni scalo. Anche in questo caso i ladri hanno portato via i soldi che c’erano all’interno, insieme a bibite e merendine.

Stessa storia per il PalaAvis dove i malviventi, sempre qualche mese fa, hanno messo a segno il medesimo colpo delle scuole, sfondando i distributori.

(Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 20 dicembre 2019 – COMPRA L’EDIZIONE DIGITALE)