Un grande sindaco, molto amato, profondamente rispettato da ogni parte politica per il suo senso del rigore nell'amministrare la cosa pubblica.

E' morto Gaetano Sbardella, sindaco di Attigliano in due diversi mandati a cavallo del millennio.

Classe 1938, da poco aveva superato la soglia degli ottanta. La politica l'aveva lasciata da un po' per far largo ai giovani, dopo aver preso in mano un paese diviso, segnato da rancori politici forti, e averlo riconsegnato al buon governo.

Era il 1997 quando l’allora amministrazione di centrosinistra diede forfait, dilaniata dai contrasti interni e dalle recriminazioni reciproche. Il tenente colonnello dell'areonautica Gaetano Sbardella vinse le elezioni e portò al governo una coalizione indipendente e civica, orientata verso il centrodestra.

Il cambio di direzione non fu enfatizzato, come in questi anni spesso accade, da proclami di liberazione, svolta storica, asfaltatura. Piuttosto il cavalier Sbardella, da servitore dello stato quale era, si mise al lavoro per ricostruire concordia nel paese, distinguendo la sua amministrazione sui fronti della legalità, della sicurezza pubblica, e del rigore nel bilancio.

In tempi in cui, da destra a sinistra, sembra tornare di moda la finanza allegra e il debito pubblico, quella di Sbardella resta una testimonianza esemplare. Se ne va un signore, un uomo di altri tempi.