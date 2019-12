Narni, motore in panne, si ferma l'ascensore del centro storico

A seguito di un guasto al motore dell’ascensore che dal parcheggio del Suffragio conduce al centro storico di Narni, causato dall’usura l’impianto sarà fermo per circa sei giorni. A dare la notizia è il sindaco Francesco De Rebotti che giovedì mattina ha dato la comunicazione ai cittadini. “L’amministrazione – ha spiegato il primo cittadino - si è attivata per la sostituzione e i lavori sono in corso di esecuzione. Consapevoli del disservizio, per il quale ci scusiamo con l’utenza, si comunica che sarà nostra cura contenere al massimo i tempi necessari per la rimessa in funzione dell’impianto”. Considerando la carenza di parcheggi in centro storico ed il fatto che la sera vengono accesi i varchi d’accesso, sono sotto gli occhi di tutti i disagi che, nel periodo a ridosso del Natale, può causare la chiusura dell’ascensore che dal parcheggio porta direttamente al cuore cittadino. La speranza è che i lavori possano terminare prima al fine di creare meno disservizi possibili sia per gli abitanti del centro che per le persone che sono solite parcheggiare al Suffragio per recarsi nelle vie centrali di Narni. Così come per le attività commerciali.