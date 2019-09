Cresce l'attesa per la corsa della Rivincita

L'appuntamento è per oggi, sabato 28 settembre, alle 18, presso la sede dell’associazione Corsa all’Anello dove verranno effettuati di nuovo i sorteggi dei cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria che disputeranno le tre tornate della Rivincita che si terrà domenica 29 settembre, alle 15, al Campo de li Giochi di Narni. Intanto l’associazione ha ufficializzato il programma che precederà la gara equestre di domenica. I cancelli per l’entrata del pubblico apriranno alle 13 e 30 (ingresso unico in via Campagnani), poi alle 14 il corteo storico della Corsa all’Anello sfilerà solo ed esclusivamente al Campo de li Giochi, anziché partire dal centro cittadino. Subito dopo si esibiranno gli sbandieratori Città di Narni, la Compagnia Milites Gattamelata e le Lame di Albornoz. Alle 15 si disputerà l’attesa giostra equestre che vedrà scontrarsi i nove cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria.