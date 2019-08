Uomo di 48 anni trovato morto nel letto

Un uomo di 48 anni è stato trovato venerdì mattina senza vita nella sua abitazione di Fornole, frazione di Amelia. Il cadavere è stato rinvenuto in camera da letto dai vigili del fuoco del comando di Amelia che, per entrare nella casa, sono stati costretti a segare delle sbarre in ferro di una delle finestre. Sul posto i carabinieri della compagnia di Amelia, guidati dal capitano Maurizi che hanno effettuato tutti i rilievi di routine e che hanno fatto sapere che si tratta di una morte per cause naturali, dovuta ad arresto cardiaco. Sono intervenuti anche i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne. L'uomo, separato dalla moglie, viveva da solo.