Cattivi odori da un'azienda, scattano i controlli

Blitz di carabinieri e vigili del fuoco sabato notte nell’azienda di via Tuderte che nelle ultime settimane ha causato forti puzze allo Scalo, tanto da far scattare un’indagine dell’Arpa e un ordinanza da parte del sindaco Francesco De Rebotti che obbligava i proprietari “ad avviare sistemi di contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalla presenza di fanghi sia in deposito temporaneo sia nell’impianto di trattamento delle acque”. “A fronte di due giorni di nuove segnalazioni per cattivi odori – ha spiegato l’assessore all’ambiente Alfonso Morelli - sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco per un nuovo controllo. Sabato sera, il vice sindaco Mercuri che sta seguendo con me e il primo cittadino la vicenda, ha chiesto un pronto intervento per una ulteriore verifica. I pompieri e le forze dell’ordine – ha aggiunto - non hanno ravvisato pericolo imminente per la popolazione. Ora aspettiamo l'indagine completa di Arpa per poter valutare quali azioni, ovviamente con tutti gli enti preposti interessati dal caso e per avanzare gli opportuni correttivi per eliminare il problema”.