Un bimbo umbro rischia di affogare, ma viene salvato da due bagnini a quattro zampe.

E’ accaduto nel primissimo pomeriggio di domenica 7 luglio 2019 nel mare davanti alla spiaggia libera che sta di fronte al monumento dei Marinai, a Tarquinia.

Due cani bagnino, delle squadre cinofile della scuola italiana salvataggio Tirreno, hanno riportato in spiaggia il piccolo, che ha 7 anni e vive ad Amelia, mentre stava annegando dopo che era finito nell’acqua alta a causa del ribaltamento del suo canotto gonfiabile.

Una tranquilla gita al mare poteva trasformarsi in tragedia per una famiglia di origini rumene, da anni residente nell’Amerino, che aveva deciso di passare una domenica al mare.

Dopo pranzo il bambino era andato a fare il bagno con il nonno. Verso le 14, è sfuggito al controllo dell’uomo allontanandosi pericolosamente, a causa del forte vento che soffiava fin dalla tarda mattinata, dalla riva.

L’allarme vero e proprio è scattato quando il canotto si è ribaltato e il bimbo, che non sa ancora nuotare, è finito in acqua.

Per fortuna l’episodio si è svolto nei pressi della postazione di sicurezza della scuola di salvataggio e dunque i due cani - Wendy e Kobe - si sono gettati in acqua insieme agli accompagnatori Marcello e Francesca. In pochi secondi il piccolo è stato riportato a riva e per lui non ci sono state conseguenze.

