Salvato cucciolo caduto in un canale vicino all'autosole

Avventura a lieto fine per un cucciolo, incrocio tra un pitbull e un corso, finito accidentalmente in un canale, nel territorio comunale di Giove, in provincia di Terni.

Durante la mattinata di venerdì 5 luglio 2019, infatti, la bestiola è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Amelia.

Il cucclio, di sei mesi, era caduto nel canale di scolo che costeggia l'autostrada del sole ad un profondità di circa cinque metri.

L'intervento è durato un'ora ed ha permesso di riconsegnare il cagnolino in buona salute al legittimo proprietario.