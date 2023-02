Nuova Peugeot 508 anche in versione “Sport Engineered”

Giovanni Massini 26 febbraio 2023 a

La Peugeot rinnova la 508, sia in versione berlina che wagon ed introduce una potente versione “Sport Engeneered”, ma a livello estetico poca roba: si notano soprattutto i nuovi fari anteriori più sottili e una calandra anteriore unita al paraurti. A bordo, troneggia sempre l’i-Cockpit® di casa, con la strumentazione rialzata, ma aumenta nettamente la dotazione tecnologica. Il quadro strumenti è da 12 pollici personalizzabile e offre svariate modalità di visualizzazione, tutte gestibili tramite il volante, che incorpora anche i comandi per il sistema multimediale. Il touchscreen centrale, in plancia, è da 10 pollici ed è leggermente orientato verso il guidatore. Restano i classici tasti tipo pianoforte. Vediamo la gamma motori che comprende ibride e benzina a 2 ruote motrici e una potentissima plug-in 4x4 da 360 Cv, tutte abbinate esclusivamente al cambio automatico a 8 rapporti e-Eat8: iniziamo con il nuovo plug-in 180 Cv, che insiste sulla base di un benzina da 150 Cv, abbinato a un elettrico da 110 Cv, inserito nel cambio (la potenza totale, in questo caso di 180 Cv, non è mai la sommatoria delle due unità); sempre 2WD, la plug-in 225, con un termico benzina da 180 Cv a un elettrico sempre da 110 Cv; esclusivamente per l’allestimento Sport Engeeneered, un 4x4 da 360 Cv, con motore termico montato sull’anteriore, da 200 CV, più l’elettrico da 110 Cv montato nel cambio, più un altro elettrico da 113 Cv, montato sull’asse posteriore.

Ancora benzina 3 cilindri da 1,2 litri per 130 CV, con sistema Stop & Start; diesel 4 cilindri di 1,5 litri da 130 Cv, sempre Stop & Start. Tutti i motori sono a norma Euro 6.e. Le plug-in hanno in dotazione una batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh, garantita 8 anni o 160.000 km, con un caricatore monofase, di serie, da 3,7 kW (tre ore e cinquanta per una ricarica completa) ed hanno il pulsante Brake (B), per attivare la frenata rigenerativa. In opzione su tutti gli allestimenti e di serie solo sulla “Engineered”, c’è il caricatore da 7,4 kW (un’ora e 50 per una ricarica completa). Una versione al top, quest’ultima, per motorizzazione, ma anche per assetto: altezza da terra ridotta, carreggiata anteriore più larga di 24 mm e posteriore più larga di 12 mm, dischi freno anteriori da 380 mm con pinze fisse a quattro pistoncini e cerchi da 20 pollici, con pneumatici Michelin© Pilot Sport 4S.

Tutte le 508 sono state ottimizzate con una nuova culla anteriore, che offre un maggiore filtraggio delle asperità e con un retrotreno a ruote indipendenti, di tipo multi-link, abbinato a un sistema di ammortizzatori a controllo elettronico. I cerchi vanno dai 17 ai 20 pollici, secondo allestimenti. La lunghezza totale della berlina è di 4,75 m, 4,79 per la SW. Il bagagliaio va dai 487 a 1537 litri per la berlina e dai 530 a 1780 litri per la SW ed il portellone posteriore è motorizzato, con apertura a sfioramento. Anche in questo caso, l’elettronica la fa da padrona e ci vorrebbe un trattato a parte, per descrivere tutte le funzioni e tutti i sistemi, ne riportiamo alcuni: night vision, che avvisa i conducenti della presenza di animali, pedoni o ciclisti sulla corsia, prima che vengano illuminati dagli abbaglianti; guida semi-autonoma di livello 2 (il massimo concesso dalla legge); telecamere HD per l'assistenza al parcheggio; sorveglianza dell’angolo cieco; avviso di presenza di traffico posteriore.

