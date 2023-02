Bmw rivede X5 e X6, le novità dei modelli di punta

Tutti mild hybrid a 48v ed un plug-in potenziato per la x5 xDrive50e

La Bmw rinnova due dei suoi modelli di maggior successo: X5 e X6. Oltre a un leggero lifting estetico, sono stati ampliati gli equipaggiamenti ed è stata rinnovata la gamma motori: tutti mild hybrid a 48V, tranne la plug-in X5 xDrive50e. Poca roba, dunque, per il look: si notano soprattutto nuovi fari, per entrambe i modelli e debutta il pacchetto “M Sport Pro”, disponibile come optional per le versioni di punta.

L’intelligenza operativa è affidata al Bmw Operating System 8 ed all'ultima generazione del sistema operativo iDrive ed arriva il Curved Display, composto da uno schermo informativo da 12,3 pollici, completato da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, a comporre un’unica superficie di vetro. Internamente, troviamo anche una barra luci ambiente, con retroilluminazione a Led, integrata sotto il rivestimento della zona passeggero anteriore, che riporta la scritta del modello.

La gamma motori, completamente rivista, offre ampia scelta tra unità “Concrete”, su base endotermica: benzina a otto cilindri da 530 Cv, benzina 6 cilindri in linea da 380 Cv (+ 47 Cv, rispetto alla precedente) e diesel in linea a sei cilindri da 298 Cv, tutti mild hybrid a 48V e tutti abbinati al nuovo cambio Steptronic Sport a otto rapporti, con palette al volante. Questo tipo di elettrificazione opera attraverso un elettrico, integrato nella trasmissione, capace di 9 kW/12 CV e 200 Nm di coppia. Ribadiamo, si tratta di motori fruibili e non di unità di nicchia, destinate ad un ristretto pubblico di eletti, con stazioni di ricarica a disposizione, sempre. Il top è rappresentato dalla X5 xDrive50e, una plug-in, che accoppia un termico di 3.0 litri ad un elettrico da 145 Cv, inserito nel cambio, per una potenza complessiva di 490 Cv ed autonomia, in solo elettrico, di 110 km.

Di serie, su tutti e due i modelli, arrivano le sospensioni adattive (M sulle versioni di punta, che hanno anche lo sterzo attivo integrale) e barre antirollio modificate, più reattive. Come optional, c’è il pacchetto off-road, con sospensioni pneumatiche adattive a due assi. Rivisto anche l'impianto frenante integrato. I cerchi standard sono da 19” per la X5 e da 20” per la X6 e le top di gamma li montano da 21” (come optional ci sono anche quelli da 22”). Ampliata l’offerta di sistemi di guida e parcheggio automatizzati, con funzionalità migliorate, soprattutto per l’avviso di collisione anteriore (di serie), che individua ciclisti, pedoni o traffico in arrivo, quando si svolta.

L’assistente al parcheggio, sempre di serie, acquisisce le funzioni di monitoraggio della partenza e di assistente al rimorchio. Il Bmw Live Cockpit Plus, anche questo di serie, comprende il sistema di navigazione “cloud Bmw Maps”, è optional, invece, il “Live Cockpit Professional”, che comprende head-up display e funzione Augmented View: ad auto ferma, guidatore e passeggero anteriore, possono trasmettere contenuti da YouTube e accedere all'app Bundesliga (ovviamente per i tedeschi).

