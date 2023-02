Nuova Range Rover Velar: svelata solo su TikTok

Motori ibridi, benzina e diesel da 204 a 404 Cv

Giovanni Massini 07 febbraio 2023 a

a

a

“Una pura espressione di modern luxury”, così viene definita dalla casa e a giusta ragione, aggiungiamo noi, la Range Rover Velar, che arriva in versione totalmente rinnovata. A stonare un po’, sempre secondo noi, la decisione di presentare un simile, preziosissimo, gioiellino, solo su un canale social, per la precisione: TikTok (de gustibus).

Comunque, il prodotto sembra essere al passo con le gloriose antenate: per performance stradali, capacità off road, tecnologia e, ovviamente, lusso interno. La nuova velar è lunga 4.497 mm e larga 2.041 mm (con gli specchietti chiusi) e mantiene quella notevole luce libera da terra, da vera fuoristrada, di 251 mm, che gli consente di arrivare dappertutto. Il look è inconfondibilmente Velar, ma sfoggia una nuova griglia e nuovi fari “Pixel Led”, con nuova firma luminosa.

Cresce l’abitabilità interna, grazie ad un generoso passo da 2.874 mm, che garantisce una capacità di carico da 748 litri. Sul posteriore, si nota un nuovo paraurti, che nasconde completamene i terminali di scarico. Eccoci ad uno dei punti focali: non è un’auto elettrica, la gamma motori comprende unità elettrificate, ma sempre in abbinamento a propulsori termici, benzina e diesel. Internamente, l’interfaccia uomo macchina, perché ormai di questo si parla, è affidata ad uno schermo in vetro curvo, da 11,4 pollici e non manca un head-up display, da 12,3 pollici.

I sedili, o per meglio dire le poltrone, offrono fino a 20 regolazioni, sono riscaldabili ed hanno anche la funzione massaggio. Torniamo al discorso motori: il top di gamma è affidato alla Phev (ibrida plug-in) P400-e, che accoppia un motore benzina, 2.0 litri, 4 cilindri di tipo Ingenium, da 300 Cv, ad un elettrico da 105 kW (circa 142 Cv), per un totale di 404 Cv e 640 Nm di coppia massima; lo 0-100 è da 5,4 secondi e l’autonomia in solo elettrico dovrebbe sfiorare i 64 km; la batteria agli ioni di litio è da 19,2 kW (consistente per una plug-in) e ricarica anche in corrente continua, fino a 50 kW, nel qual caso, fa il pieno in 30 minuti, con la presa casalinga, invece, ci vogliono due ore e mezza.

Vediamo le altre unità: la P250 monta il 2.0 litri benzina da 250 Cv e 365 Nm di coppia, abbinato ad una nuova trasmissione automatica ad 8 rapporti e, ovviamente, trazione integrale; la D200 monta il 4 cilindri a gasolio, mild hybrid, con tecnologia MHEV a 48 volt, da 204 Cv e 430 Nm, sempre 8 marce automatico ed integrale; la diesel più potente, la D300 monta un 6 cilindri di 3.0 litri da 300 Cv e 650 Nm, sempre automatico, sempre integrale, sempre MHEV a 48 volt.

Da brava Rang Rover, la Velar nasce per cavarsela su tutti i terreni, grazie al Terrain Response 2, accessibile tramite Pivi Pro, che consente di scegliere varie modalità di guida: Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic e Automatic. Sul 6 cilindri, sulla Phev e sulle versioni “Dinamic HSE”, c’è anche l’Adaptive Dynamics di serie, in grado di regolare la rigidità delle sospensioni secondo le condizioni di guida, in automatico.

L’infotainment è affidato al sistema “Pivi pro” di ultima generazione e prima di ogni “Viaggio” presenta agli occupanti un pannello di “Pre-Drive”, che consente di settare, rapidamente, tutti i parametri relativi a comfort e regolazioni varie. C’è anche un wi-fi con piano dati e non manca certo Alexa. Se poi si opta per il Comfort pack, arriva anche il “Cabin Air Purification”. I prezzi partono da 71.000 euro

Giovanni Massini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.