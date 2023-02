Lamborghini: Invencible e Auténtica. Due edizioni “One-off”, le ultime V12 aspirate

Giovanni Massini 07 febbraio 2023 a

Uno dei pilastri dell’endotermico, la Lamborghini, sta per capitolare, piegandosi allo strapotere dell’ibridizzazione. Per chi ama guidare, però, alcune configurazioni, alcuni schemi di motorizzazioni restano il massimo, vediamone i principi fondamentali: motori superfrazionati (possibilmente V12) e grosse cubature, rigorosamente ad aspirazione naturale (niente turbo). In parole povere, abbiamo descritto la filosofia progettuale della casa del “Toro” e, come ha confermato anche Stephan Winkelman, Chairman e Ceo Lamborghini: “Il motore V12 è uno dei pilastri della nostra storia e del successo del nostro marchio e prima di entrare nel vivo della direzione Cor Tauri abbiamo ritenuto doveroso celebrare il V12 termico con due vetture one-off, che rappresentano perfettamente il nostro concetto di eccellenza nell’ambito della personalizzazione”.

Quando Winkelkman parla di “Cor Tauri”, intende il nuovo corso produttivo Lamborghini, che porterà la casa verso la decrbonizzazione di produzione e prodotti, passando per l’ibrido. Un ultimo tributo, dunque, a questo splendido V12 di 6,5 litri, montato in posizione longitudinale posteriore, capace di 780 Cv, con 720 Nm di coppia massima a 6.750 giri, abbinato al cambio ISR a 7 velocità e alla trazione integrale, oltre al sistema a quattro ruote sterzanti. Questi due prodotti unici sono: la Invencible e l’Auténtica e nascono sullo stesso telaio monoscocca in fibra di carbonio, prodotto a Sant’Agata Bolognese. Il Centro Stile Lamborghini ha dato prova di creatività, senza ovviamente stravolgere il Dna di casa: il cofango (termine con cui Lamborghini identifica l’unico elemento che unisce cofano e parafango) e lo splitter anteriore, derivano da quelli di Essenza SCV12.

Inediti i gruppi ottici anteriori e posteriori, caratterizzati da luci diurne a led esagonali e l’esagono fa capolino anche sul cofano motore, che sfoggia prese d’aria simili a quelle della Sesto Elemento; sul posteriore, spicca un triplice scarico centrale, con i terminali realizzati in Inconel (speciale lega d’acciaio ad alta resistenza di derivazione aeronautica). Esagonali anche le bocchette interne dell’areazione, abbinate auna consolle priva di strumentazione e ad un cockpit, con grafica digitalizzata dedicata, incorniciato dal carbonio. La Invencible è una coupé dalla livrea rossa “Efesto”, abbinata ad elementi carbon look e “flake” rossi. L’Auténtica è una roadster in grigio Titans, con dettagli Black Matt e livrea Giallo Auge, colore ripreso nelle pinze freno e nei principali elementi aerodinamici.

