Kia, una gamma elettrificata dalla A alla D e in arrivo il suv EV9 100% elettrico 7 posti

Ed entro il 2027 quattordici modelli completamente nuovi. Il marchio vira su ecomobilità e servizi per i clienti

04 novembre 2022

Quattordici modelli elettrici entro il 2027 per coprire tutti i segmenti del mercato dell’auto, dalla A alla D, dando spazio alle tecnologie per la eco-mobilità e la guida assistita e a servizi che rispondano a tutte le esigenze dell’automobilista di oggi e di quello di domani.



In Kia gli obiettivi sono chiari e sono stati recentemente illustrati da Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Italia che, oltre a illustrare i progetti del futuro e quelli già avviati, ha fatto il punto delle più recenti novità introdotte in gamma: una serie di modelli ibridi, plug in e totalmente elettrici che già oggi risponde in pieno alle esigenze di una larga fascia di clientela in cerca di una mobilità sostenibile e altamente tecnologica.

Kia, infatti, dopo aver abbandonato già da qualche anno la volontà di presentarsi solo come Casa produttrice di prodotti a buon mercato, insegue e continua a raggiungere numerosi traguardi tecnologici e di qualità che stanno portando il marchio tra quelli delle Case costruttrici più all’avanguardia nell’offerta di tecnologie alternative e altamente rispettose dell’ambiente. Kia, per esempio, si muove speditamente verso la carbon neutrality grazie a un piano che continua ad avanzare a grandi passi viaggiando parallelamente a un progetto che, nel frattempo, prevede una compensazione ecologica delle emissioni dovute al ciclo produttivo. E la volontà di una mobilità sempre più ecologica sta diventando sinonimo dello stesso marchio. Ma non è tutto: Kia, d’ora in poi, sarà anche sempre più orientata a fornire mobilità che, oltre ad essere green, sarà studiata in una forma innovativa di servizi fatti su misura per il cliente che potrà così non cercherà più solo un mezzo da acquistare e possedere.



Intanto la gamma elettrificata, oggi - spiega Carmelo Tringali, product plannin director di Kia Italia -, si articola in tre full hybrid (Niro, Sportage e Sorento); cinque plug in hybrid (a Niro, Sportage e Sorento declinate anche con questi propulsori si affiancano Ceed e Ceed wagon); e due full electric (Niro ed Ev6) alle quali si unirà prossimamente l’inedito suv Ev9 100% elettrico.

Quest’ultimo - anticipa Tringali - conterà sulla nuova piattaforma modulare E-Gmp e su un pacco batterie capace di ricaricarsi da zero, per offrire almeno 100 km di autonomia, in soli sei minuti. La vettura, inoltre, con una carica piena, sarà capace di garantire un’autonomia di 640 km; e il suo propulsore elettrico le permetterà di scattare da 0 a 100 orari in poco più di 5 secondi.



Lunga 5 metri e con un’offerta di versioni anche a 7 posti, Ev9 si distinguerà per una serie di innovazioni tecnologiche in fatto di connettività e sarà in grado di disporre di sistemi di guida autonoma di tipo 3 scaricando semplicemente una app a pagamento per l’Higway driving pilot che garantirà la possibilità di viaggiare in maniera totalmente autonoma nelle autostrade autorizzate. Cosa che la stessa vettura renderà possibile anche su tutte le altre strade (normative permettendo) nel 2025. Il lancio è imminente: entro il primo trimestre 2023. Il veicolo, infatti, sta ultimando i test e il suo aspetto sarà molto simile alle immagini diffuse del prototipo.



Tornando alla gamma elettrificata attuale, Kia ha annunciato una campagna commerciale promozionale che, oltre a sfruttare gli ecoincentivi, offre forti vantaggi nell’acquisto per un totale che può variare tra i 7.000 e gli 8.5000 euro.

Inoltre, a fronte di un anticipo inferiore ai 9 mila euro, sono previste, sia per vetture Plug in che 100& elettrice, formule di acquisto a canone fisso da 279 euro, con assicurazione furto e incendio inclusa. Il tutto si unisce alla possibilità di una garanzia totale di 7 anni offerta da Kia, a chilometraggio illimitato, su tutti i suoi prodotti. Garanzia che include, aspetto da non sottovalutare, anche i pacchi batteria.

“Kia - osserva Giuseppe Mazzara, marketing communication & Crm director di Kia Italia - sta scrivendo una nuova essenza del proprio brand per diventare rapidamente un’eccellenza della mobilità sostenibile. E ha deciso di accelerare”.

Sergio Casagrande

Twitter: @essecia

